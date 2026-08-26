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26 августа, 22:44

Происшествия

Число пострадавших от удара ВСУ по центру Донецка увеличилось до восьми

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Количество мирных жителей, пострадавших от атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по району торгово-развлекательного центра (ТРЦ) в Донецке, увеличилось до восьми. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в MAX.

По словам Пушилина, ранения средней степени тяжести получили девочка 2016 года рождения и женщина 1973 года рождения. Также пострадали девочка-подросток 2010 года рождения, женщина 1947 года рождения и четверо мужчин 1987, 1981, 1977 и 1949 годов рождения. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Он добавил, что удар был нанесен англо-французскими крылатыми ракетами большой дальности воздушного базирования Storm Shadow/SCALP-EG.

ТРЦ "Донецк Сити" получил разрушения в результате массированного ракетного удара ВСУ 26 августа. В момент атаки в здании находились люди.

Случившееся Пушилин назвал очередным военным преступлением киевского режима. Он указал, что Киев "вновь и вновь показывает свою террористическую сущность", когда обстреливает мирные кварталы в часы пик.

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