Число погибших при наводнении в Непале достигло 157

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Число погибших в результате сильного наводнения в Непале достигло 157 человек. Об этом сообщает издание Ratopati со ссылкой на местную полицию.

При этом еще 41 человек пострадал.

Наводнение произошло в Непале 26 августа. Поток воды, пришедший из Тибета, направился в реку Бхоте-Коши, что привело к разрушениям в округе Расува.

По последним данным, пропавшими без вести числятся 384 туриста, включая 291 иностранца, среди которых 105 граждан Индии. Кроме того, в зоне наводнения находились как минимум 4 россиянина.