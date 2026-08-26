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Воздушная тревога была объявлена в Киеве вечером в среду, 26 августа. Об этом сообщили в министерстве цифровой трансформации Украины.

Согласно данным онлайн-карты ведомства, сигнал прозвучал в 20:55 по московскому времени. К настоящему моменту она отменена.

Кроме того, тревога начала действовать в Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Одесской, Николаевской и Харьковской областях.

Ранее ВС России нанесли удар по порту Измаил в Одесской области. В результате удалось уничтожить три резервуара с топливом, которые планировалось направить для обеспечения украинских войск.

Также в ходе этой атаки были поражены объекты портовой инфраструктуры. Они использовались для разгрузки военных грузов.

