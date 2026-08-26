Одна из пострадавших при атаке ВСУ на автобус в ЛНР скончалась в больнице

Фото: MAX/"Прокуратура ЛНР"

Одна из пассажирок рейсового автобуса Лисичанск – Стаханов, атакованного дроном Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории ЛНР, скончалась в больнице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на врио главврача Первомайской центральной многопрофильной больницы Юлия Лысенко.

По ее словам, она поступила в медучреждение в состоянии клинической смерти. Специалисты провели реанимационные мероприятия в условиях отделения реанимации, однако травмы оказались несовместимы с жизнью.

Лысенко отметила, что всего в больницу доставили четырех человек – трех пассажиров и водителя автобуса.

Одну из пассажирок после оказания первой помощи в больнице Первомайска перевели в Луганскую республиканскую клиническую больницу (ЛРКБ) для дальнейшего обследования и оказания специализированной медпомощи.

При этом водитель транспортного средства, как подчеркнула Лысенко, от госпитализации отказался. Ему назначили амбулаторное лечение.

Начальник отдела по жизнеобеспечению города Золотого Роман Варламов, в свою очередь, сообщил, что через 7 минут после удара ВСУ в отдел поступил звонок от очевидцев. Несмотря на угрозу повторной атаки, он незамедлительно выехал на место для оказания помощи пострадавшим.

Прибыв на место, Варламов обнаружил там водителя автобуса в шоковом состоянии с множественными осколочными ранениями. Он убедил мужчину покинуть автобус и проследовать в медучреждение для получения помощи.

Вражеский беспилотник атаковал рейсовый автобус Лисичанск – Стаханов в Луганской Народной Республике 26 августа. В тот момент транспортное средство с 15 пассажирами ехало по автодороге Золотое – Первомайск.

В результате погибли 9 человек. По данному факту СК России возбудил уголовное дело о теракте.