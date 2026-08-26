Главы ЦРУ и Пентагона провели совещание в Белом доме

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Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Рэтклифф, глава Пентагона Пит Хегсет и председатель Комитета начальников штабов Дэн Кейн, предположительно, провели совещание в Белом доме. Об этом сообщили журналисты пресс-пула администрации США.

По их данным, чиновники покинули Белый дом днем 26 августа после встречи в Западном крыле, где расположен Овальный кабинет. Участие президента США Дональда Трампа во встрече не подтверждено.

Согласно графику Белого дома, на 11:00 по местному времени (18:00 по московскому) у Трампа было запланировано закрытое для прессы совещание по вопросам разведки.

25 августа в столичном аэропорту Внуково приземлился борт Boeing C-17 Globemaster III ВВС США с номером RCH4555, который летел с военной базы Эндрюс под Вашингтоном транзитом через Ригу. По данным СМИ, на борту находился Рэтклифф. Он прилетал в РФ для проведения "ряда встреч".

Однако самолет ВВС США улетел из столицы в этот же день. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что визит Рэтклиффа в РФ связан с "контактами между спецслужбами". При этом, по его словам, Владимир Путин с директором ЦРУ не встречался.