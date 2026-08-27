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27 августа, 06:33

Происшествия

Более 460 иностранцев пропали без вести после наводнения в Непале

Фото: AP Photo/Niranjan Shrestha

По меньшей мере 466 иностранцев из 28 стран числятся пропавшими без вести после наводнения в Непале. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную полицию.

Всего в списке пропавших без вести 579 человек, из них 466 – иностранцы, еще 113 – граждане Непала. Кроме того, по последним данным, найдены тела 162 погибших. Спасательная операция продолжается.

Наводнение произошло в Непале 26 августа. Оно было вызвано землетрясением и оползнем, который за этим последовал.

Мощный поток воды, пришедший из Тибета, хлынул в реку Бхоте-Коши, что привело к серьезным разрушениям в округе Расува. Власти объявили режим повышенной готовности для населенных пунктов ниже по течению реки.

По данным посольства РФ, как минимум 4 российских гражданина находились в зоне наводнения в Непале, связь с ними потеряна. Кроме того, в административном центре района Расува также находилась группа из 8 россиян. Однако они смогли добраться до другого населенного пункта.

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