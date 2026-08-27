Переменная облачность без осадков ожидается в Москве 27 августа

Фото: Агентство ''Москва''/Александра Русакова

Переменная облачность без осадков ожидается в столице в четверг, 27 августа. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 19 до 21 градуса тепла, по области – от 16 до 21 градуса.

Северный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может опуститься до плюс 8 градусов, а в Подмосковье – до плюс 5 градусов.

Комфортная летняя погода ожидается в Москве в последние дни августа. С 27-го числа погоду будет определять область повышенного атмосферного давления. Поэтому до конца месяца прогнозируется переменная облачность без осадков.

Метеорологи ожидают, что ночью 28 августа будет 10–12 градусов, днем воздух прогреется до 18–20 градусов. 29 августа ночью потеплеет до 11–13 градусов, днем столбики термометров покажут 15–20 градусов.