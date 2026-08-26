Комфортная погода без дождей ожидается в Москве в последние дни августа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Комфортная летняя погода ожидается в Москве в последние дни августа. Об этом RT рассказала главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, 26 августа будет самым холодным и неприятным днем: ожидается облачность и моросящий дождь, температура днем составит около 17–19 градусов, что несколько ниже климатической нормы.

С 27-го числа погоду будет определять область повышенного атмосферного давления. Поэтому до конца месяца прогнозируется переменная облачность без осадков. В ночь на 27 августа температура воздуха составит 9–11 градусов, а днем – 17–19 градусов. Ночью 28 августа будет 10–12 градусов, днем воздух прогреется до 18–20 градусов.

29 августа ночью потеплеет до 11–13 градусов, днем столбики термометров покажут 15–20 градусов. 30 и 31 августа ночи станут еще теплее – до 14 градусов. Днем 30-го ожидается около 16–21 градуса, а 31-го – от 17 до 22 градусов.

Ранее СМИ писали, что в Москве наступила метеорологическая осень. Однако синоптик Михаил Леус назвал этих слухи преувеличенными и объяснил, что по действующим климатическим нормам средняя дата начала метеорологической осени приходится на 2 сентября. В 2025 году она наступила только 24 сентября.