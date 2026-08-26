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26 августа, 12:24

Политика

Лантратова сообщила, что Украина передаст России 10 военнопленных

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Россия в ходе гуманитарной акции 24 августа вернула Украине 10 военных, а та в ответ передает 10 российских бойцов, сообщила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова.

По ее словам, процесс обмена проходит на территории Белоруссии. Она добавила, что это "постоянная работа", которая ведется совместно с Минобороны и профильными спецслужбами.

"И сегодня 10 наших ребят будут возвращены домой", – подчеркнула Лантратова, которую цитирует РИА Новости.

Омбудсмен также выразила надежду, что новые обмены состоятся уже в ближайшее время.

Прошлый крупный обмен пленными произошел 19 августа. Россия вернула с территории, подконтрольной Киеву, 103 военнослужащих. Взамен были переданы 103 военнопленных ВСУ.

Вернуть российских бойцов удалось благодаря посредничеству ОАЭ. Среди возвращенных – 31 раненый. Кроме того, в рамках обмена были освобождены многодетные отцы.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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