Лантратова назвала детей одной из целей развязанной против РФ гибридной войны

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Против России ведется тотальная гибридная информационная война, главный удар которой направлен на молодежь и детей. Об этом уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила на Всероссийской конференции "Служение Отечеству как призвание молодежи", передает ТАСС.

Омбудсмен отметила, что молодые люди не всегда до конца понимают значение служения Отечеству и важность этой ценности. Информационная война нацелена именно на них, подчеркнула она.

Ранее Владимир Путин рассказал, что молодежь России демонстрирует патриотизм и готовность защищать страну, однако это требует постоянного внимания со стороны общественности, СМИ и политических партий.

При этом проведенный до этого опрос показал, что доля патриотов среди молодых россиян в возрасте 18–24 лет составляет 99%. С 2016 года этот показатель вырос на 16%.