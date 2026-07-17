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17 июля, 11:27

Технологии

Совфед одобрил закон о поддержке развития ИИ

Фото: 123RF.com/freedomtumz

Совет Федерации одобрил закон о поддержке развития технологий искусственного интеллекта (ИИ). Документ направлен на создание правовых условий для ускоренного внедрения больших фундаментальных моделей ИИ, обеспечение технологической независимости страны, безопасности граждан и развитие инновационной экономики.

Поправки вводят новые требования к владельцам ИИ-сервисов. Они должны будут информировать пользователей о правообладателях контента, созданного с помощью искусственного интеллекта, условиях доступа к нему и возможности его выгрузки.

При этом использование объектов авторского права для обучения нейросетей не будет считаться нарушением, если разработчики получили доступ к материалам законным путем, а сами объекты доступны для анализа без технических ограничений. Также допускается использование авторских материалов с помощью ИИ для извлечения данных, сравнения, классификации и выявления закономерностей.

Отдельные нормы касаются крупных интернет-платформ и приложений с ежедневной аудиторией более 500 тысяч пользователей. Их владельцев могут обязать предоставить возможность маркировать контент, созданный с помощью технологий искусственного интеллекта. Формат такой маркировки будет определяться соглашением между разработчиками ИИ-сервисов и пользователями.

Ранее замминистра здравоохранения РФ Сергей Глаголев рассказал, что ведомство планирует внедрение технологий ИИ для мониторинга спроса и предотвращения дефицита медикаментов. Кроме того, министерством уже созданы меры, исключающие реализацию некачественных и просроченных лекарственных средств.

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