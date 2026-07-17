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17 июля, 13:06

Политика

Песков заявил, что Россия никогда не вмешивалась в дела других стран

Фото: ТАСС/Арина Антонова

Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела других государств и ожидает такого же отношения к себе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он также отметил, что Москва отвергает любые обвинения во вмешательстве в выборы иных стран. Представитель Кремля напомнил, что в США проводились различные расследования по этому поводу, и все они не нашли подтверждений причастности России.

"Это были и парламентские комиссии, и генпрокуратура, и так далее. Все они пришли к одному выводу", – сказал Песков.

Комментируя недавнее обращение президента США Дональда Трампа к нации, в котором он назвал Россию, Китай, Иран и КНДР угрозами для избирательной системы США, Песков указал, что американский лидер ссылается на бездоказательную информацию.

Ранее Песков заявил, что Москва считает ошибочным подход Вашингтона, который предполагает, что эскалация вокруг Украины может привести к мирному урегулированию. По его словам, в случае дальнейшего обострения российские военные будут расширять зону безопасности, но Россия рассчитывает, что США вернутся к переговорному процессу.

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