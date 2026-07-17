Биолог Глазков: мелкие клещи могут попасть в дом с грибами или букетом цветов из леса

Фото: 123RF.com/chalabala

Микроклещи способны переносить боррелиоз и клещевой энцефалит. Об этом Москве 24 рассказал кандидат биологических наук Павел Глазков.

Ранее в Сети распространилась информация о появлении "наноклещей", от укусов которых этим летом пострадали многие россияне. Позже Роспотребнадзор уточнил, что речь идет не о новом виде членистоногих, а о молодых особях обычных иксодовых клещей, которые называются нимфами.

По словам Глазкова, такие паукообразные, которые еще не стали полноценными взрослыми (имаго), достаточно опасны.





Павел Глазков кандидат биологических наук Дело в том, что они очень маленькие, буквально один миллиметр, поэтому их сложно заметить, даже когда они впились. Человек может ничего не почувствовать. При этом нимфы способны переносить все те же опасные заболевания, что и взрослые клещи, боррелиоз и энцефалит.

Однако из-за маленького размера нимфам легче нападать на мелких грызунов и птиц. На человека же они способны заползти, только если он сидит на земле.

"Поэтому когда хочется расположиться на траве, лучше сначала положить сверху плотное покрывало, чтобы паразиту было сложно добраться", – посоветовал биолог.

Еще нужно учитывать, что клещи и нимфы впиваются не сразу. Обычно они пару часов ползают по телу в поисках места, к которому можно присосаться. Поэтому лучшая профилактика укуса членистоногих – осматривать себя полностью после прогулки: лучше сразу переодеться, снятые вещи завернуть в плотный пакет, а дома постирать их, посоветовал Глазков.





Павел Глазков кандидат биологических наук Не надо забывать, что клещи и их нимфы могут "приехать" вместе с нами в дом не только на одежде, но и на корзинах с ягодами и грибами и даже на букете цветов. Потом членистоногие спокойно переползут на любого из членов семьи. Поэтому после прогулок на природе все лучше оставлять на улице или в нежилом помещении.

Бдительность важно сохранять вплоть до поздней осени, когда на улице установится погода ниже плюс 7 градусов. В более теплую погоду клещи и нимфы проявляют активность и опасны для человека, предупредил биолог.

Ранее энтомолог Александр Каширский рассказал, что в Подмосковье можно встретить южнорусского тарантула. При этом его яд не очень сильный и особую опасность представляет для тех, у кого есть индивидуальная непереносимость и склонность к аллергическим реакциям.