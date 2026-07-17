Биолог Глазков: мелкие клещи могут попасть в дом с грибами или букетом цветов из леса

17 июля, 13:44Общество
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Микроклещи способны переносить боррелиоз и клещевой энцефалит. Об этом Москве 24 рассказал кандидат биологических наук Павел Глазков.
Ранее в Сети распространилась информация о появлении "наноклещей", от укусов которых этим летом пострадали многие россияне. Позже Роспотребнадзор уточнил, что речь идет не о новом виде членистоногих, а о молодых особях обычных иксодовых клещей, которые называются нимфами.
По словам Глазкова, такие паукообразные, которые еще не стали полноценными взрослыми (имаго), достаточно опасны.
Однако из-за маленького размера нимфам легче нападать на мелких грызунов и птиц. На человека же они способны заползти, только если он сидит на земле.
"Поэтому когда хочется расположиться на траве, лучше сначала положить сверху плотное покрывало, чтобы паразиту было сложно добраться", – посоветовал биолог.
Еще нужно учитывать, что клещи и нимфы впиваются не сразу. Обычно они пару часов ползают по телу в поисках места, к которому можно присосаться. Поэтому лучшая профилактика укуса членистоногих – осматривать себя полностью после прогулки: лучше сразу переодеться, снятые вещи завернуть в плотный пакет, а дома постирать их, посоветовал Глазков.
Бдительность важно сохранять вплоть до поздней осени, когда на улице установится погода ниже плюс 7 градусов. В более теплую погоду клещи и нимфы проявляют активность и опасны для человека, предупредил биолог.
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