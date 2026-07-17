Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 июля, 13:44

Общество
Главная / Новости /

Биолог Глазков: мелкие клещи могут попасть в дом с грибами или букетом цветов из леса

Биолог предупредил об опасности мелких клещей

Фото: 123RF.com/chalabala

Микроклещи способны переносить боррелиоз и клещевой энцефалит. Об этом Москве 24 рассказал кандидат биологических наук Павел Глазков.

Ранее в Сети распространилась информация о появлении "наноклещей", от укусов которых этим летом пострадали многие россияне. Позже Роспотребнадзор уточнил, что речь идет не о новом виде членистоногих, а о молодых особях обычных иксодовых клещей, которые называются нимфами.

По словам Глазкова, такие паукообразные, которые еще не стали полноценными взрослыми (имаго), достаточно опасны.

Дело в том, что они очень маленькие, буквально один миллиметр, поэтому их сложно заметить, даже когда они впились. Человек может ничего не почувствовать. При этом нимфы способны переносить все те же опасные заболевания, что и взрослые клещи, боррелиоз и энцефалит.
Павел Глазков
кандидат биологических наук

Однако из-за маленького размера нимфам легче нападать на мелких грызунов и птиц. На человека же они способны заползти, только если он сидит на земле.

"Поэтому когда хочется расположиться на траве, лучше сначала положить сверху плотное покрывало, чтобы паразиту было сложно добраться", – посоветовал биолог.

Еще нужно учитывать, что клещи и нимфы впиваются не сразу. Обычно они пару часов ползают по телу в поисках места, к которому можно присосаться. Поэтому лучшая профилактика укуса членистоногих – осматривать себя полностью после прогулки: лучше сразу переодеться, снятые вещи завернуть в плотный пакет, а дома постирать их, посоветовал Глазков.

Не надо забывать, что клещи и их нимфы могут "приехать" вместе с нами в дом не только на одежде, но и на корзинах с ягодами и грибами и даже на букете цветов. Потом членистоногие спокойно переползут на любого из членов семьи. Поэтому после прогулок на природе все лучше оставлять на улице или в нежилом помещении.
Павел Глазков
кандидат биологических наук

Бдительность важно сохранять вплоть до поздней осени, когда на улице установится погода ниже плюс 7 градусов. В более теплую погоду клещи и нимфы проявляют активность и опасны для человека, предупредил биолог.

Ранее энтомолог Александр Каширский рассказал, что в Подмосковье можно встретить южнорусского тарантула. При этом его яд не очень сильный и особую опасность представляет для тех, у кого есть индивидуальная непереносимость и склонность к аллергическим реакциям.

Читайте также


Трошина Любовь

обществоэксклюзив

В чем опасность тренда на "гроботерапию"?

Практика может обернуться для клиента тяжелыми ментальными последствиями

Читать
закрыть

Почему россиянки становятся "бьюти-плюшкиными"?

Косметика – легкий и доступный способ получить всплеск эмоций

Такие покупки, за исключением люксовых сегментов, не наносят серьезного удара по бюджету

Читать
закрыть

Как работа в небоскребах влияет на сотрудников?

Фоновая городская нагрузка негативно сказывается на психоэмоциональном состоянии сотрудников

Читать
закрыть

Почему дети стали чаще совершать преступления?

Большую роль в развитии детской преступности играет ее романтизация в сериалах и фильмах

Читать
закрыть

Как перестать бесконечно смотреть короткие видео?

Важно заменять действие, а не просто запрещать

Читать
закрыть

К чему может привести общение с использованием эмодзи?

Эксперты уверены: использование эмодзи может стать источником реальных проблем

Читать
закрыть

Как введение пошлин для МФО скажется на рынке микрозаймов?

Эксперты уверены: при оптимистичном сценарии легальный сектор потеряет 15–20% от своего объема

Читать
закрыть

Как будет работать порядок действий при срыве урока учениками?

Первый шаг для решения проблемы – устное замечание

При повторном инциденте учитель обратится к специалисту по дисциплине

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика