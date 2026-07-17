Почти 23 тысячи москвичей получили квартиры по реновации за полгода

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Договоры на равнозначные квартиры по программе реновации заключили более 22,8 тысячи горожан в период с января по июнь 2026 года. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, это почти на 25% больше, чем за аналогичный период 2025 года. На юго-востоке столицы документы на новое жилье за последние полгода оформили почти 4 тысячи человек, а на востоке – около 3,4 тысячи горожан. На севере и западе Москвы количество участников программы, получивших ключи от квартир, оказалось примерно одинаковым – примерно по 2,8 тысячи жителей.

Самыми результативными месяцами полугодия по числу москвичей, подписавших договоры на новое жилье по реновации, стали февраль, март и апрель. В частности, в марте документы оформили почти 4,6 тысячи горожан, а в феврале и апреле – приблизительно по 4,1 тысячи человек.

Руководитель столичного департамента городского имущества Екатерина Соловьева добавила, что по реновации горожане получают комфортные квартиры с готовым ремонтом в современных жилых комплексах.

Помимо обновления старого жилищного фонда, программа способствует улучшению качества жизни москвичей: на первых этажах новостроек открываются магазины, предприятия сферы услуг и городские организации, которыми могут пользоваться все жители соседних кварталов.

При выборе площадок под строительство жилых комплексов учитывается близость к расселяемым зданиям и наличие рядом развитой социальной инфраструктуры. Участникам программы, как правило, предлагают квартиры в новостройках, возведенных поблизости от их старых домов. Исключение составляют Зеленоград и ТиНАО, где переселение осуществляется в пределах округов.

Ранее зампредседателя Госдумы Петр Толстой сообщил, что заселение дома по программе реновации в районе Люблино стартует примерно с середины августа. Туда переедут жители шести соседних пятиэтажек с Краснодарской и Таганрогской улиц. Дом переменной этажности расположен на улице Краснодонской.

Новостройка состоит из трех корпусов, общая площадь которых превышает 54 тысячи квадратных метров. В ней расположены 524 квартиры с готовой отделкой, соответствующей стандартам реновации.

В программу реновации в Люблине, как отметил Толстой, включено 152 дома. На данный момент 22 здания уже сданы, а еще 7 активно возводятся. В этом году в эксплуатацию ввели 3 новостройки, и до конца года ожидается сдача еще одной.

