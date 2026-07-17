Причиной смерти режиссера КВН Светланы Масляковой стала продолжительная болезнь

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Причиной смерти режиссера КВН, вдовы экс-руководителя программы Александра Маслякова Светланы стала продолжительная болезнь. Об этом ТАСС рассказал ее сын, телеведущий Александр Масляков.

Маслякова скончалась 17 июля в возрасте 78 лет. В КВН указали, что режиссер "ломала стереотипы, прокладывая пути для множества поколений". Кроме того, она подавала пример начинающим юмористам.

Работать Маслякова начала после школы в Молодежной редакции Центрального телевидения. Сперва она занимала должность помощника режиссера. Маслякова в тот момент решила получить образование во Всесоюзном юридическом институте.

В 1960-х она занималась на тот момент мало кому известным проектом под названием "Клуб веселых и находчивых". Такой формат стал новинкой для советского телевидения, но спустя время он стал популярен у поклонников.

Затем руководство КВН обратило внимание на достижения Масляковой, в результате чего ее повысили до режиссера программы. Тогда она продемонстрировала свой творческий взгляд на съемки.

После закрытия КВН, в 1972 году Маслякова работала в Главной редакции пропаганды, а с 1993-го вновь вернулась к проекту как режиссер творческого объединения "АМиК". В 2016 году она стала главным редактором телеканала "КВН ТВ".

С Масляковым режиссер КВН познакомилась на телевидении. В 1971 году они поженились. Весной 1980-го Маслякова родила сына, которого назвали в честь отца Александром. Он продолжил семейное дело и возглавил творческое объединение "АМиК".

Сам Масляков скончался на 83-м году жизни 8 сентября 2024 года. Телеведущий в последние годы боролся с неоперабельной опухолью в легких.

