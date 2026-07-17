Причиной смерти вдовы телеведущего Юрия Николаева стал гепатит

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Причиной смерти вдовы телеведущего Юрия Николаева Элеоноры стал гепатит C. Об этом ТАСС сообщили в семье Николаевых.

Николаева умерла 12 июля. Ей было 74 года. Жену телеведущего похоронили на Троекуровском кладбище в Москве рядом с супругом. На надгробие возложили алые и белые розы, лилии, ирисы и альстромерии.

Николаев умер на 77-м году жизни в начале ноября 2025 года. Он на протяжении долгого времени боролся с тяжелым заболеванием. Владимир Путин тогда выразил соболезнования в связи с его смертью и отметил вклад артиста в становление отечественного телевидения.

Николаева познакомилась с телеведущим, когда ей было 14 лет. Пара поженилась в 1975 году. По образованию жена артиста является экономистом. Она помогала супругу в работе над телевизионными проектами, в том числе занималась финансовой документацией студии, выпускавшей программу "Утренняя звезда".

