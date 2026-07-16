Заселение дома по реновации в Люблине стартует с середины августа

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Заселение дома по программе реновации в районе Люблино стартует примерно с середины августа. Туда переедут жители шести соседних пятиэтажек с Краснодарской и Таганрогской улиц, сообщил зампредседателя Госдумы Петр Толстой.

Дом переменной этажности расположен по адресу улица Краснодонская, дом 20, корпус 1. Перед заселением муниципальные депутаты и специалисты осмотрели здание, проверив внутреннюю отделку, работу инженерных и лифтовых систем, а также благоустройство двора.

Новостройка состоит из трех корпусов, общей площадью превышающих 54 тысячи квадратных метров. В ней расположены 524 квартиры с готовой отделкой, соответствующей стандартам реновации. Часть из них адаптирована для маломобильных граждан: входы, вестибюли и лифтовые холлы разработаны с учетом потребностей детей, родителей с колясками, пожилых людей и людей с ограниченными возможностями здоровья.

В подъездах предусмотрены помещения для консьержей и места для хранения колясок. На первых этажах находятся нежилые помещения, которые в будущем могут стать магазинами, кофейнями, медицинскими центрами или детскими досуговыми учреждениями. В свою очередь, во дворе оборудованы современные детская и спортивная площадки с безопасным покрытием, также там проведено озеленение и установлено освещение.

В программу реновации в Люблине, как отметил Толстой, включено 152 дома. На данный момент 22 здания уже сданы, а еще 7 активно возводятся. В этом году в эксплуатацию ввели 3 новостройки, и до конца года ожидается сдача еще одной.

"Московская программа реновации уникальна по своим масштабам и качеству реализации: это один из самых крупных проектов по обновлению жилищного фонда в мире. Принцип волнового переселения и темпы ввода жилья позволяют своевременно обеспечивать горожан новыми современными домами. Москвичи получают квартиры с готовой отделкой и остаются в своем районе, рядом с привычными школами, поликлиниками и благоустроенными дворами", – отметил парламентарий.

Реновация остается ключевым проектом развития Юго-Восточного округа. По данным префектуры, в программу включено 818 старых домов, где живут более 164 тысяч человек. На данный момент введено 89 новых зданий, квартиры получили более 15 тысяч семей. Программа стартовала в столице в 2017 году и охватывает около миллиона москвичей, предусматривая расселение более 5,1 тысячи домов. На сегодняшний день она выполнена более чем на четверть.

Ранее возведение нового многоквартирного жилого дома началось по программе реновации в Лефортове на юго-востоке столицы. Дом, рассчитанный на 393 квартиры, появится на месте снесенных зданий на Авиамоторной улице. Общая площадь сооружения превысит 41 тысячу квадратных метров.