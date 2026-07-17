Почти 3 млрд рублей выплатили пострадавшим от паводка в Дагестане и Чечне

Фото: ТАСС/Гянжеви Гаджибалаев

Пострадавшие от дождевых паводков в Дагестане и Чечне получили выплаты на сумму почти 3 миллиарда рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

В Москве прошло заседание правительственной комиссии по ликвидации последствий паводков на Северном Кавказе. Его провел глава МЧС Александр Куренков. Участники обсудили ход выплат и меры финансовой поддержки граждан.

В министерстве уточнили, что средства получили более 81 тысячи человек. Общая сумма выплат превысила 2,9 миллиарда рублей.

Ранее Владимир Путин назвал непростой ситуацию с паводками в Дагестане. Весной активисты Народного фронта отправились в регион для оказания помощи, занимались эвакуацией людей, откачиванием воды и доставкой продуктов.

Тяжелая паводковая обстановка установилась в республике в конце марта, но постепенно стабилизировалась. В частности, все жилые дома и приусадебные участки Дагестана и Чечни освободились от воды.

Кроме того, Дагестан в начале июля накрыли ливневые дожди. Осадки привели к масштабным повреждениям автодорог. В частности, в Чародинском районе 30 населенных пунктов оказались отрезаны от транспортного сообщения.