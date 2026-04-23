В Дагестане и Чечне все жилые дома и приусадебные участки освободились от воды

В Республике Дагестан и Чеченской Республике все жилые дома и приусадебные участки освободились от воды, сообщили в пресс-службе МЧС России.

В настоящий момент в Дагестане продолжается восстановление энергоснабжения в одном населенном пункте, а газоснабжение и холодное водоснабжение восстанавливают в четырех населенных пунктах.

Кроме того, в 15 пунктах временного размещения находятся 522 человека, включая 165 детей.

Силы и средства ведомства откачивают воду из помещений, дезинфицируют социальные объекты, жилые дома и их территории, а также адресно помогают населению.

Тяжелая паводковая обстановка в Дагестане сохраняется с конца марта на фоне обильных осадков. В зоне чрезвычайной ситуации оказались до 1,5 миллиона человек.

Наводнение признали ЧС федерального характера. Из-за последствий паводков было возбуждено уголовное дело о халатности, повлекшей гибель людей.

