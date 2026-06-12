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Американский бизнесмен Илон Маск стал первым триллионером в истории благодаря первичному публичному размещению акций его компании SpaceX. Об этом сообщает Reuters.

Предприниматель увеличил свой капитал после того, как SpaceX вышла на биржу. Компания привлекла рекордные 75 миллиардов долларов в рамках IPO.

"Большая часть состояния Маска в настоящее время приходится на SpaceX, доля в которой принадлежит ему и оценивается примерно в 866 миллиардов долларов. С учетом Tesla и остальных активов его чистое состояние превысит 1,1 триллиона долларов в момент начала торгов в пятницу", – говорится в материале агентства.

Ранее стало известно, что сын основателя нефтяной компании "Лукойл" Вагита Алекперова Юсуф занял первую строчку в рейтинге богатейших наследников российских миллиардеров по версии Forbes.

Состояние Алекперова оценивается в 560 миллионов долларов. Он владеет 0,2% акций "Лукойла" и имеет собственный бизнес – холдинг "Экто", переданный в марте 2025 года в личный фонд ЮВС.