График работы соцучреждений Москвы изменится 12 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02:16

Экономика

Илон Маск стал первым триллионером в истории

Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein

Американский бизнесмен Илон Маск стал первым триллионером в истории благодаря первичному публичному размещению акций его компании SpaceX. Об этом сообщает Reuters.

Предприниматель увеличил свой капитал после того, как SpaceX вышла на биржу. Компания привлекла рекордные 75 миллиардов долларов в рамках IPO.

"Большая часть состояния Маска в настоящее время приходится на SpaceX, доля в которой принадлежит ему и оценивается примерно в 866 миллиардов долларов. С учетом Tesla и остальных активов его чистое состояние превысит 1,1 триллиона долларов в момент начала торгов в пятницу", – говорится в материале агентства.

Ранее стало известно, что сын основателя нефтяной компании "Лукойл" Вагита Алекперова Юсуф занял первую строчку в рейтинге богатейших наследников российских миллиардеров по версии Forbes.

Состояние Алекперова оценивается в 560 миллионов долларов. Он владеет 0,2% акций "Лукойла" и имеет собственный бизнес – холдинг "Экто", переданный в марте 2025 года в личный фонд ЮВС.

Илон Маск неохотно сфотографировался с основателем Xiaomi на приеме в Пекине

Читайте также


экономика

Почему зумеры полюбили тренировочные свидания?

Якобы это поможет отточить навыки общения, флирта, обрести уверенность в себе

Читать
закрыть

Почему у зумеров участился синдром раздраженного кишечника?

Заболевание развивается на фоне стресса, тревожности, депрессии

Читать
закрыть

Как будут работать госучреждения и транспорт Москвы в День России?

Взрослые поликлиники будут принимать посетителей 12 и 14 июня с 09:00 до 16:00

Центры московского долголетия 12 июня, полностью закроются для посещения

Читать
закрыть

Какие изменения могут ждать пенсионную систему РФ?

Новая программа – попытка адаптировать долгосрочные сбережения под организации

Читать
закрыть

Как пережить затяжные ливни в Москве?

Важна утренняя легкая зарядка и проветривания

Читать
закрыть

Почему мужчины пытаются приукрасить реальный рост?

Так они хотят повысить свои шансы на свидание

Читать
закрыть

Стоит ли ждать разблокировки западных сервисов в РФ?

Финальные согласования с представителями корпорации состоялись в начале июня

Читать
закрыть

Нужно ли менять льготные ставки по семейной ипотеке на частичное погашение?

Прямое софинансирование могло бы помочь в вопросе расширения жилплощади

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика