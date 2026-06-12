Мексика обыграла ЮАР в матче открытия чемпионата мира по футболу

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Сборная Мексики обыграла команду из ЮАР в матче открытия чемпионата мира по футболу 2026 года. Встреча проходила на стадионе "Ацтека" в Мехико.

Матч завершился со счетом 2:0 в пользу Мексики, голами отметились нападающие Хулиан Киньонес (9-я минута) и Рауль Хименес (67).

На 49-й минуте судьи удалили с поля игрока сборной ЮАР Сфифело Ситхоула за лишение явной возможности забить гол. На 84-й минуте африканская команда лишилась еще одного игрока – красную карточку показали Темба Зване за грубую игру. В составе сборной Мексики был удален защитник Сесар Монтес.

Благодаря этой победе Мексика заработала 3 очка и возглавила турнирную таблицу группы A. В другом матче этого квартета сборная Южной Кореи встретится с командой из Чехии.

23-й чемпионат мира по футболу в США, Канаде и Мексике официально стартовал 11 июня. Непосредственно перед матчем Мексики и ЮАР на стадионе прошла церемония открытия чемпионата. Основной темой торжественного шоу стало папье-пикадо – традиционное мексиканское искусство создания ажурных бумажных гирлянд, декораций и флагов, которые считаются важной частью национальной культуры страны.

Официальный гимн чемпионата мира 2026 года под названием DNA (ДНК) исполнили итальянский оперный певец Андреа Бочелли, французский диджей Давид Гетта, а также певицы EJAE и Megan Thee Stallion.

Чемпионат мира по футболу будет проходить с 11 июня по 19 июля. В этом году в нем впервые примут участие 48 национальных команд – в прошлом турнире, который прошел в Катаре в 2022 году, участвовали только 32 сборные.