График работы соцучреждений Москвы изменится 12 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

00:22

Спорт

Мексика обыграла ЮАР в матче открытия чемпионата мира по футболу

Фото: AP Photo/Natacha Pisarenko

Сборная Мексики обыграла команду из ЮАР в матче открытия чемпионата мира по футболу 2026 года. Встреча проходила на стадионе "Ацтека" в Мехико.

Матч завершился со счетом 2:0 в пользу Мексики, голами отметились нападающие Хулиан Киньонес (9-я минута) и Рауль Хименес (67).

На 49-й минуте судьи удалили с поля игрока сборной ЮАР Сфифело Ситхоула за лишение явной возможности забить гол. На 84-й минуте африканская команда лишилась еще одного игрока – красную карточку показали Темба Зване за грубую игру. В составе сборной Мексики был удален защитник Сесар Монтес.

Благодаря этой победе Мексика заработала 3 очка и возглавила турнирную таблицу группы A. В другом матче этого квартета сборная Южной Кореи встретится с командой из Чехии.

23-й чемпионат мира по футболу в США, Канаде и Мексике официально стартовал 11 июня. Непосредственно перед матчем Мексики и ЮАР на стадионе прошла церемония открытия чемпионата. Основной темой торжественного шоу стало папье-пикадо – традиционное мексиканское искусство создания ажурных бумажных гирлянд, декораций и флагов, которые считаются важной частью национальной культуры страны.

Официальный гимн чемпионата мира 2026 года под названием DNA (ДНК) исполнили итальянский оперный певец Андреа Бочелли, французский диджей Давид Гетта, а также певицы EJAE и Megan Thee Stallion.

Чемпионат мира по футболу будет проходить с 11 июня по 19 июля. В этом году в нем впервые примут участие 48 национальных команд – в прошлом турнире, который прошел в Катаре в 2022 году, участвовали только 32 сборные.

Чемпионат мира по футболу 2026 года стартовал в Мексике

Читайте также


спорт

Почему зумеры полюбили тренировочные свидания?

Якобы это поможет отточить навыки общения, флирта, обрести уверенность в себе

Читать
закрыть

Почему у зумеров участился синдром раздраженного кишечника?

Заболевание развивается на фоне стресса, тревожности, депрессии

Читать
закрыть

Как будут работать госучреждения и транспорт Москвы в День России?

Взрослые поликлиники будут принимать посетителей 12 и 14 июня с 09:00 до 16:00

Центры московского долголетия 12 июня, полностью закроются для посещения

Читать
закрыть

Какие изменения могут ждать пенсионную систему РФ?

Новая программа – попытка адаптировать долгосрочные сбережения под организации

Читать
закрыть

Как пережить затяжные ливни в Москве?

Важна утренняя легкая зарядка и проветривания

Читать
закрыть

Почему мужчины пытаются приукрасить реальный рост?

Так они хотят повысить свои шансы на свидание

Читать
закрыть

Стоит ли ждать разблокировки западных сервисов в РФ?

Финальные согласования с представителями корпорации состоялись в начале июня

Читать
закрыть

Нужно ли менять льготные ставки по семейной ипотеке на частичное погашение?

Прямое софинансирование могло бы помочь в вопросе расширения жилплощади

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика