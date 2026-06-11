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11 июня, 14:45

Спорт

Сборная России по футболу поднялась на 35-е место в рейтинге ФИФА

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Сборная России поднялась на одну строчку и заняла 35-е место в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу организации.

Сейчас у российской сборной 1529,60 балла. На первом месте расположилась Аргентина, а на втором – Испания. Замыкает тройку лидеров Франция.

Ранее сборная России победила команду Тринидада и Тобаго в товарищеском матче со счетом 3:0. Игра прошла в Калининграде. Голами отличились Мингиян Бевеев, Александр Сильянов и Алексей Батраков.

До этого российская команда одержала победу над командой Буркина-Фасо в товарищеском матче. Встреча состоялась в Волгограде и завершилась со счетом 3:0. На матче присутствовали 41 035 зрителей.

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