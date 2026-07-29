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29 июля, 10:50

Происшествия

Склад Wildberries в Рязани временно перестал принимать поставки

Фото: depositphotos/stasokulov​

Склад Wildberries в Рязани временно прекратил прием товаров от поставщиков. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Товары, которые хранятся на этом объекте, пока сняты с продажи", – сказано в сообщении.

Сотрудники продолжают работу над исправлением ошибки в системе отображения остатков. Проблему рассчитывают устранить в ближайшее время. Во время проведения технических работ поставки будут временно переправляться на склад во Владимире.

В ночь на 29 июля произошел массовый налет вражеских дронов на Рязань. На территории одного из предприятий города произошел пожар. В результате атаки пострадали 6 человек.

После ЧП в Рязани начала работу горячая линия. Номер телефона 8 (910) 631-08-17.

На фоне опасности сотрудников логистического центра Wildberries эвакуировали в соответствии с требованиями безопасности.

Wildberries начал первые выплаты пострадавшим продавцам после атаки на свои склады

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