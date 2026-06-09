Сборная России по футболу одержала победу на командой Тринидада и Тобаго

Фото: ТАСС/Александр Мелехов

Сборная России по футболу одержала победу над командой Тринидада и Тобаго в товарищеском матче в Калининграде. Счет составил 3:0, сообщает ТАСС.

Мячи удалось забить Мингияну Бевееву, Александру Сильянову и Алексею Батракову. После перерыва на поле вышел вратарь петербургского "Зенита" Денис Адамов, для которого эта игра оказалась дебютной в составе сборной.

Для команды данный матч стал 14-м против игроков Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ). Теперь на счету сборной России 9 побед при 2 поражениях и 3 ничейных результатах.

Россия и Тринидада и Тобаго сыграли между собой впервые. В 1990 году сборная СССР победила команду Тринидада и Тобаго со счетом 2:0.

Ранее сборная России по футболу одержала победу над командой Буркина-Фасо товарищеском матче. Встреча прошла в Волгограде и завершилась со счетом 3:0. На матче присутствовали 41 035 зрителей.

