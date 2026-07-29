Fox News: обещавшую бесплатное пиво в случае смерти Трампа пивоварню в США лишили лицензии

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Американскую пивоварню Minocqua Brewing в штате Висконсин, владелец которой известен критикой президента США Дональда Трампа, лишили лицензии на работу из-за нарушений при ввозе и продаже пива. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Владелец предприятия Кирк Бэнгстад намерен оспорить решение, вступившее в силу 4 августа. По данным телеканала, поводом для лишения лицензии стало изъятие партии баночного пива, ввезенного из другого штата без необходимого разрешения и уплаты налогов.

По мнению Бэнгстада, предполагаемые нарушения не являются основанием для закрытия его бизнеса, и он призвал сторонников собрать средства на юридические расходы, которые могут составить до 100 тысяч долларов.

При этом СМИ обратили внимание на публикации пивоварни в социальных сетях, где неоднократно появлялись антитрамповские заявления. В частности, после стрельбы у Белого дома в апреле предприятие написало, что "мы близки к дню бесплатного пива", а также призвало участников "сопротивления" поработать над меткостью, чтобы получить "позитивную информационную картину дня". Публикацию телеканал расценил как намек на бесплатное угощение в случае убийства Трампа.

В конце апреля во время ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома в отеле Washington Hilton неизвестный открыл огонь во время мероприятия. Сотрудники Секретной службы эвакуировали Трампа и других участников мероприятия.

Позже американский президент анонсировал свое участие в новом ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома, который перенесли после инцидента. Мероприятие состоялось 24 июля в отеле The Waldorf Astoria в Вашингтоне.