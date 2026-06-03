Трамп примет участие в перенесенном ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп анонсировал свое участие на новом ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома, который был перенесен после инцидента со стрельбой. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

"Меня пригласила выступить на этом мероприятии президент Ассоциации корреспондентов Белого дома Вэйцзя Цзян, и я согласился", – отметил лидер США.

Мероприятие было перенесено на 24 июля, оно состоится в отеле The Waldorf Astoria в Вашингтоне.

Стрельба в отеле Washington Hilton, где был организован предыдущий ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома с участием Трампа, произошла 26 апреля. Агенты Секретной службы эвакуировали главу США, его супругу и прочих чиновников из зала.

Стрелявший был оперативно задержан. Силовики изъяли у него дробовик и выяснили, что мужчина пытался проникнуть на мероприятие через охрану.

Спустя сутки прокуратура предъявила ему обвинения по трем преступным эпизодам: покушение на американского лидера, перевозка оружия, а также его незаконное использование. В свою очередь, суд оставил его под стражей.

По данным СМИ, стрелком оказался 31-летний уроженец Калифорнии, бывший учитель Коул Аллен. Мужчина выражал недовольство американской политикой по отношению к Украине.

Однако пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт обвинила в случившемся сторонников Демократической партии. Она пояснила, что они демонизируют Трампа, подстрекая к атакам на него и придавая им легитимность.