26 апреля, 03:53

Происшествия

Трампа срочно эвакуировали с мероприятия из-за выстрелов

Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein

Президента США Дональда Трампа срочно эвакуировали во время ужина ассоциации корреспондентов Белого дома после странного шума в зале, похожего на выстрелы, следует из трансляции мероприятия.

В зале прозвучали громкие выстрелы и взрывы, после чего началась неразбериха. Сотрудники Секретной службы США увели со сцены Трампа, его супругу Меланию, вице-президента Джей Ди Вэнса и пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт.

Ранее сотрудники секретной службы США ликвидировали вооруженного мужчину, попытавшегося проникнуть на территорию резиденции Трампа в Мар-а-Лаго в штате Флорида.

Мужчину в возрасте около 20 лет заметили у северных ворот. Он был убит на месте. При мужчине нашли пистолет и канистру.

