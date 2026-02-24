В Сербии задержали подозреваемых в подготовке покушения на Вучича

Фото: ТАСС/Sipa USA/Abaca Press

Полицейские задержали двух мужчин, подозреваемых в планировании покушения на президента Сербии Александра Вучича. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

Подозреваемых арестовали в городе Кралево, в 200 километрах к юго-западу от Белграда. По версии следствия, задержанные "договаривались о насильственной смене конституционного порядка в Сербии и свержении высших государственных органов". Они собирались приобрести оружие для покушения на Вучича и его семью, а также для нападения на сотрудников полиции.

Злоумышленников задержали на 48 часов, их дело передали высшей прокуратуре в Кралево.

Ранее СМИ сообщали, что на президента Украины Владимира Зеленского в последние годы якобы готовились около 12 покушений. Журналисты связали их с коррупционным скандалом, затронувшим одного из ближайших советников украинского лидера.

В свою очередь, Службу безопасности Украины (СБУ) обвинили в попытке убийства бывшего главнокомандующего вооруженными силами и нынешнего посла страны в Великобритании Валерия Залужного в 2022 году.