Фигурантам дела о покушении на генерала Алексеева предъявлено обвинение в терроризме

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Следователи предъявили обвинение в терроризме 4 фигурантам дела о покушении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Об этом ТАСС заявила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Она уточнила, что обвинение было предъявлено Любомиру Корбе, Виктору и Павлу Васиным. Зинаиде Серебрицкой его выдвинут заочно.

Покушение на Алексеева произошло 6 февраля в жилом доме на Волоколамском шоссе в Москве. Заказчиками преступления оказались украинские спецслужбы.

Корба, Васины и Серебрицкая были завербованными агентами. Исполнителем теракта стал первый. Виктор Васин сдал квартиру Корбе и обеспечил его билетами для проезда в транспорте. Павел Васин отвечал за предоставление транспортных средств для наружного наблюдения и изъятия оружия. В свою очередь, Серебрицкая арендовала квартиру в доме офицера и передала ключ от входной двери в подъезд Корбе.

В день преступления исполнитель проник в здание, дождался появления Алексеева, выстрелил в него и скрылся. Генерала доставили в больницу. Спустя время источник СМИ в медицинских кругах отметил положительную динамику в состоянии пострадавшего.

В рамках возбужденного уголовного делу Корбу задержали в Дубае и экстрадировали в Россию, где отправили под стражу. Виктора и Павла Васиных удалось задержать в Москве, их арестовали.

Серебрицкая же покинула РФ за день до покушения. Суд вынес решение о ее заочном аресте.