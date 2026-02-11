Арестован еще один соучастник покушения на генерала Алексеева

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Соучастнику покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Павлу Васину предъявлено обвинение. Мужчина арестован, сообщает ТАСС.

Решение принял Замоскворецкий суд Москвы. Васин пробудет под стражей до 6 апреля 2026 года.

Этот же суд ранее отправил под стражу отца Васина Виктора. Тот уточнил, что пытался отговорить соучастников преступления от необдуманных поступков.

Покушение на офицера произошло 6 февраля на Волоколамском шоссе в Москве. Как выяснило следствие, преступники действовали по заданию украинских спецслужб.

По версии правоохранителей, Виктор Васин сдал квартиру исполнителю теракта Любомиру Корбе, а также обеспечил его проездными билетами для общественного транспорта. Его сын Павел Васин предоставлял обоим транспортные средства для наружного наблюдения и изъятия оружия.

Еще одним соучастником покушения стала Зинаида Серебрицкая. Она арендовала квартиру в доме Алексеева и передала ключ от входной двери в подъезд исполнителю преступления.

В день теракта Корба проник в дом, дождался генерала на лифтовой площадке, выстрелил в него и скрылся. Генерала доставили в больницу, его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное.

Корбу задержали в Дубае, экстрадировали в Россию и позднее заключили под стражу. Обоих Васиных удалось задержать в Москве. Серебрицкая же выехала из России за день до покушения. Суд ее заочно арестовал.