Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02:20

Происшествия
Главная / Новости /

ТАСС: Пособник покушения на генерала Алексеева постоянно искал работу в России

Пособник покушения на генерала Алексеева постоянно искал работу в России – СМИ

Фото: Министерство обороны РФ

Подозреваемый в пособничестве покушению на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Виктор Васин долгое время находился в поиске работы и публиковал свое резюме на различных интернет-площадках. Об сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующие материалы дела.

По информации агентства, с 2016 года Васин искал работу в сфере кадров или управления персоналом. Также он рассматривал варианты трудоустройства преподавателем основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) или начальником штаба гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ГОЧС). При этом его базовое образование – инженер связи.

В своих резюме он указывал в качестве ключевых достоинств дисциплинированность, ответственность, умение ориентироваться в сложной обстановке и принимать взвешенные решения.

Он характеризовал себя как физически выносливого человека, владеющего английским языком на уровне выше среднего и имеющего водительское удостоверение категории B.

Также установлено, что у Васина имеется задолженность на сумму 831 тысячу рублей, которая взыскивается в принудительном порядке.

Покушение на генерал-лейтенанта Алексеева произошло 6 февраля в Москве. Неизвестный открыл огонь по военнослужащему в жилом доме на Волоколамском шоссе и скрылся.

Пострадавшего доставили в больницу. В тот же день было возбуждено уголовное дело, а столичная прокуратура взяла расследование на контроль.

Впоследствии непосредственный исполнитель был задержан в Дубае и экстрадирован в Россию. В Москве также задержали одного из его пособников, оба арестованы. Еще одна предполагаемая соучастница, согласно данным следствия, выехала на Украину.

Расследование установило, что организатором нападения являются спецслужбы Украины. Исполнитель, уроженец Тернопольской области, имеющий российское гражданство, прибыл в Москву в декабре 2025 года для совершения теракта.

Читайте также


происшествиягород

Главное

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

Существуют ли "критические дни" у мужчин?

Синдром мужской раздражительности возникает из-за недостаточной выработки тестостерона

Эта проблема сказывается на психологическом состоянии, делая мужчину эмоционально более уязвимым

Читать
закрыть

Как устроить себе отдых на Мальдивах по привлекательной цене?

Авиакомпании предлагают доступные перелеты в невысокий сезон и межсезонье

Можно жить не в люксовом отеле, а в туристическом жилье типа гестхауса

Читать
закрыть

Почему частая смена работы становится трендом?

Многие быстро теряют интерес к должности, называют атмосферу "токсичной"

Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно

Читать
закрыть

Какие уловки подготовили мошенники к 14 февраля?

Одной из самых привычных схем для злоумышленников является "доставка"

Еще одна не менее популярная схема – обман с помощью фишинговых сайтов

Читать
закрыть

Возобновится ли диалог между Россией и Европой в ближайшей перспективе?

Эксперты уверены: РФ есть и будет важным международным фактором, ее невозможно игнорировать

Сейчас речь может идти только о начале длительного процесса восстановления отношений

Читать
закрыть

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика