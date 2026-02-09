ТАСС: Пособник покушения на генерала Алексеева постоянно искал работу в России

Фото: Министерство обороны РФ

Подозреваемый в пособничестве покушению на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Виктор Васин долгое время находился в поиске работы и публиковал свое резюме на различных интернет-площадках. Об сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующие материалы дела.

По информации агентства, с 2016 года Васин искал работу в сфере кадров или управления персоналом. Также он рассматривал варианты трудоустройства преподавателем основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) или начальником штаба гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ГОЧС). При этом его базовое образование – инженер связи.

В своих резюме он указывал в качестве ключевых достоинств дисциплинированность, ответственность, умение ориентироваться в сложной обстановке и принимать взвешенные решения.

Он характеризовал себя как физически выносливого человека, владеющего английским языком на уровне выше среднего и имеющего водительское удостоверение категории B.

Также установлено, что у Васина имеется задолженность на сумму 831 тысячу рублей, которая взыскивается в принудительном порядке.

Покушение на генерал-лейтенанта Алексеева произошло 6 февраля в Москве. Неизвестный открыл огонь по военнослужащему в жилом доме на Волоколамском шоссе и скрылся.

Пострадавшего доставили в больницу. В тот же день было возбуждено уголовное дело, а столичная прокуратура взяла расследование на контроль.

Впоследствии непосредственный исполнитель был задержан в Дубае и экстрадирован в Россию. В Москве также задержали одного из его пособников, оба арестованы. Еще одна предполагаемая соучастница, согласно данным следствия, выехала на Украину.

Расследование установило, что организатором нападения являются спецслужбы Украины. Исполнитель, уроженец Тернопольской области, имеющий российское гражданство, прибыл в Москву в декабре 2025 года для совершения теракта.