МВД завело дело на кибермошенников, похитивших у россиян более 200 млн руб

Уголовное дело о преступном сообществе завели на злоумышленников, похитивших с карт жителей РФ более 200 миллионов рублей. Об этом рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк в MAX.

"В декабре я рассказала о задержании участников межрегиональной группы кибермошенников. В зависимости от роли каждого они обвиняются в мошенничестве, а также создании и использовании вредоносного программного обеспечения (ПО)", – написала она.

В целом по различным эпизодам в 78 регионах России возбуждено не менее 610 уголовных дел. Все они соединены в одно производство. В ходе расследования полиция выявлена факты разработки нескольких видов приложений, признанных вредоносным ПО. Также задокументировано создание различных фишинговых сайтов.

Волк отметила, что фигуранты скрывались в Армении и Таиланде. Они самостоятельно явились для проведения следственных действий.

В декабре 2025 года в Москве, Ростовской и Самарской областях были задержаны подозреваемые в хищениях у россиян свыше 200 миллионов рублей. Злоумышленники звонили своим жертвам и убеждали их установить на телефон специальный файл с компьютерным вирусом.

Для авторизации потерпевшие должны были поднести банковскую карту к тыльной стороне телефона, а затем вбить ПИН-код. После подозреваемые дистанционно похищали деньги граждан РФ, обналичивая их в банкоматах.