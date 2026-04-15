Узел связи телефонных мошенников ликвидировали в Москве

Столичные полицейские ликвидировали узел телефонных мошенников и изъяли сотни сим-карт. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МВД РФ.

В МВД заявили, что узел связи аферистов находился в арендованной квартире на Кременчугской улице. По этому адресу был выявлен и задержан 19-летний житель Саратовской области. По предварительной версии, мужчина выполнял функции технического администратора, следил за работой сим-бокса и своевременно менял в нем сим-карты.

Всего в ходы обысков правоохранители нашли и изъяли свыше 200 сим-карт разных операторов связи, GSM-шлюз, ноутбук, 10 сотовых телефонов и другие предметы, представляющие интерес для следствия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 274.3 УК РФ ("Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции"). Фигуранта заключили под стражу и предъявили ему обвинение.

Ранее в Москве мошенники похитили у страховых компаний свыше 60 миллионов рублей. Преступная группа воспользовалась вредоносным программным обеспечением (ПО) и методами социальной инженерии для получения доступа к личным кабинетам агентов. В итоге они оформляли страховые продукты на третьих лиц и незаконно присваивали себе страховые премии.

