Узел связи телефонных мошенников ликвидировали в Москве

Фото: 77.мвд.рф

Столичные полицейские ликвидировали узел телефонных мошенников и изъяли сотни сим-карт. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МВД РФ.

В МВД заявили, что узел связи аферистов находился в арендованной квартире на Кременчугской улице. По этому адресу был выявлен и задержан 19-летний житель Саратовской области. По предварительной версии, мужчина выполнял функции технического администратора, следил за работой сим-бокса и своевременно менял в нем сим-карты.

Всего в ходы обысков правоохранители нашли и изъяли свыше 200 сим-карт разных операторов связи, GSM-шлюз, ноутбук, 10 сотовых телефонов и другие предметы, представляющие интерес для следствия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 274.3 УК РФ ("Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции"). Фигуранта заключили под стражу и предъявили ему обвинение.

Ранее в Москве мошенники похитили у страховых компаний свыше 60 миллионов рублей. Преступная группа воспользовалась вредоносным программным обеспечением (ПО) и методами социальной инженерии для получения доступа к личным кабинетам агентов. В итоге они оформляли страховые продукты на третьих лиц и незаконно присваивали себе страховые премии.

Читайте также


Где аллергикам переждать цветение березы?

Врачи советуют сменить климатическую зону во время пика пыления

Удачными вариантами станут в том числе Сочи, Геленджик, Анапа и Крым

Читать
закрыть

Россиянки начали перепродавать подаренные ухажерами букеты

Многие признаются, что на вырученные деньги могут оплатить коммуналку или закрыть кредит

Перепродажа букета может быть эмоциональной и психологической защитой девушки

Читать
закрыть

Чем заняться на "Библионочи" в Москве 18 апреля

Тема всех мероприятий в этом году: "Единство народов – сила России!"

Библиотеки и культурные центры проведут сотни мероприятий, включая спектакли, кинопоказы и не только

Читать
закрыть

В России может появиться регистр привитых и отказавшихся от вакцинации

Попадание в регистр не повлечет никаких негативных последствий, подчеркнули в Минздраве

Врачи напомнили, что благодаря прививкам человечество, например, сумело победить оспу

Читать
закрыть

Почему молодежь путешествует на последние деньги?

В Сети продвигают новый тренд: потратить почти все деньги на поездки, не задумываясь о будущем

Эксперты предупреждают, что такой взгляд на жизнь опасен по многим причинам

Читать
закрыть

Вызывает ли COVID-19 приступы аллергии?

Москвичи, которые никогда не страдали аллергией, начали жаловаться на появившиеся после COVID-19 симптомы

Врачи предполагают, что постковидные проявления маскируются под аллергию

Читать
закрыть

Как нельзя лечить храп?

Россияне перестали спать в одной кровати из-за сильного храпа одного из партнеров

Помимо аллергии, которая вызывает отек слизистой, причины храпа могут быть самыми разными

Читать
закрыть

Чем опасна жизнь в квартирах без ремонта?

Новый тренд набирает популярность: молодые люди живут в квартирах с черновой отделкой

Однако это может быть крайне опасно для здоровья

Читать
закрыть

