15 апреля, 20:57

США не намерены продлевать исключения из санкций против нефти РФ и Ирана

Фото: ТАСС/AP/Ramon Espinosa

США не намерены продлевать исключения из санкций в отношении нефти РФ и Ирана, находящейся на танкерах в море, заявил американский министр финансов Скотт Бессент на пресс-конференции в Белом доме.

"Мы не будем возобновлять генеральную лицензию на российскую нефть, и мы не будем возобновлять генеральную лицензию на иранскую нефть", – отметил он.

Ситуация на рынке обострилась на фоне ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Тегеран атаковал Израиль и американские базы, а позже закрыл Ормузский пролив для судов, предупредив, что будет уничтожать любые корабли, которые нарушат запрет, в том числе нефтяные танкеры.

Спустя некоторое время Штаты сняли санкции с операций по продаже российской нефти, которая была загружена на танкеры до 12 марта. Лицензия действовала до 11 апреля и не касалась транзакций, связанных с Ираном.

13 апреля США начали блокаду Ормузского пролива. Она применяется в отношении судов всех стран, входящих в иранские порты и прибрежные районы, а также выходящих из них, включая объекты в Персидском и Оманском заливах.

