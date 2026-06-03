Удобрения начнут маркировать в РФ с 1 ноября

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Российское правительство утвердило сроки внедрения системы цифровой маркировки минеральных и химических удобрений в потребительской упаковке. Нанесение кодов станет обязательным с 1 ноября 2026 года, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), выступающего оператором системы "Честный знак".



Предполагается, что с 1 сентября все участники товарооборота должны будут зарегистрироваться в "Честном знаке", с 1 ноября текущего года требования о цифровых кодах станут обязательными, с этого же срока начинается маркировка товарных остатков, произведенных до вступления в силу новых правил. Реализация продукции без цифрового кода допускается еще год, до 1 ноября 2027 года.

Новые правила коснутся удобрений, которые содержат 2–3 питательных элемента, включая азот, фосфор и калий. Также правила распространят на прочие удобрения, включая те, что выпускаются в форме таблеток или упаковках массой не более 10 килограммов.

Введению новых требований по маркировке предшествовал добровольный эксперимент, который начался 1 ноября 2025 года и продлится до 31 августа 2026 года. За время эксперимента в системе "Честный знак" зарегистрировались свыше 4,2 тысячи производителей, импортеров, оптовиков и участников розничной торговли.

Ранее в России утвердили сроки внедрения цифровой маркировки для многоразовых электронных сигарет. Ожидается, что обязательным нанесение кодов "Честного знака" на продукцию станет с 1 декабря. Правила затронут многоразовые устройства для доставки никотина, а также аналогичные индивидуальные испарители.

При этом сами расходные материалы – стики, жидкости для заправки и одноразовые электронные сигареты – продолжают маркироваться в рамках товарной группы "Табак", и их оборот регулируется отдельными документами.

