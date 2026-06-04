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00:54

Политика

Захарова заявила о готовности РФ продолжать переговоры с США

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Российская сторона готова продолжать переговоры с США, которые были начаты на саммите в Анкоридже. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам дипломата, от продолжения контактов никто не отказывался "ни с нашей, ни с их стороны".

"Хотелось бы, чтобы, и все возможности для этого есть, этот диалог был более интенсивным и более эффективным. Но мы со своей стороны к работе готовы, поэтому, конечно, работа продолжается", – приводит ТАСС слова Захаровой.

Россия и США достигли пониманий в рамках саммита в Анкоридже о том, что каждая сторона будет делать для урегулирования конфликта на Украине, однако Вашингтону при выполнении своей части мешает поведение Киева, заявлял ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, Украина опирается на безудержную поддержку Европы, что придает ей больше упертости. При этом все волнующие вопросы по конфликту Москва обсуждает с Вашингтоном. Это касается и роли США в помощи киевскому режиму.

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