03 июня, 14:54Спорт
РФ и США планируют хоккейный матч между торговыми палатами
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Россия и Соединенные Штаты планируют провести товарищеский хоккейный матч между командами своих торговых палат. Об этом в кулуарах ПМЭФ рассказала первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.
"Обсуждается сейчас хоккейный матч между торгово-промышленными палатами Америки и России, такой вот дружественный", – приводит слова Журовой ТАСС.
По ее словам, провести матч планируется в июле.
Ранее сборная России по футболу проиграла команде Египта в товарищеском матче. Хозяева поля одержали победу со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Абдельрауф Мостафа.
Этот матч стал 26-м для сборной России, учтенным в рейтинге после отстранения.