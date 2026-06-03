РФ и США планируют хоккейный матч между торговыми палатами

Фото: 123RF.com/natali55522

Россия и Соединенные Штаты планируют провести товарищеский хоккейный матч между командами своих торговых палат. Об этом в кулуарах ПМЭФ рассказала первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

"Обсуждается сейчас хоккейный матч между торгово-промышленными палатами Америки и России, такой вот дружественный", – приводит слова Журовой ТАСС.

По ее словам, провести матч планируется в июле.

Ранее сборная России по футболу проиграла команде Египта в товарищеском матче. Хозяева поля одержали победу со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Абдельрауф Мостафа.

Этот матч стал 26-м для сборной России, учтенным в рейтинге после отстранения.