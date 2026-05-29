29 мая, 05:58

Спорт

Сборная России по футболу проиграла команде Египта в товарищеском матче

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

В Каире завершился товарищеский матч между сборными Египта и России. Хозяева поля одержали минимальную победу со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Абдельрауф Мостафа, отличившийся на 65-й минуте.

Результат игры будет засчитан в рейтинг Международной федерации футбола (ФИФА), где соперники занимают соседние позиции: Египет находится на 29-м месте, Россия – на 36-м.

Этот матч стал 26-м для сборной России, учтенным в рейтинге после отстранения. На этой дистанции спортсмены проиграли только во второй раз, получив первое поражение от Чили со счетом 0:2 в ноябре 2025 года. Также российская команда записала в актив 16 побед и 8 ничьих.

Ранее московский "Спартак" одержал победу над "Краснодаром" в суперфинале Кубка России по футболу. При этом финальный матч прошел на стадионе "Лужники" в Москве в присутствии 72 978 зрителей, что стало новым рекордом посещаемости финалов турнира.

