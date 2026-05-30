Московское "Динамо" уступило казанской "Стреле-Ак Барс" в чемпионате России по регби

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Столичное "Динамо" проиграло казанской "Стреле-Ак Барс" в матче четвертого тура чемпионата России по регби, передает Агентство "Москва".

Встреча, завершившаяся со счетом 18:37 (15:10), проходила в Казани на стадионе "Тулпар". Причем именно здесь "бело-голубые" потерпели поражение в финале чемпионата прошлого года.

В первом тайме москвичам удалось выйти вперед, однако после перерыва они набрали всего два очка, что и привело к итоговому поражению. Это стало первым проигрышем "Динамо" в текущем сезоне. Следующий матч столичная команда проведет 8 июня против красноярского "Енисей-СТМ".

Чемпионат России по регби включает семь команд и проводится по системе "весна – осень". Действующим чемпионом является казанская "Стрела-Ак Барс".

Ранее петербургский "Зенит" обыграл "Ростов" со счетом 1:0 в гостевом матче 30-го тура Мир – Российской премьер-лиги (РПЛ) и выиграл чемпионат России в 11-й раз, установив рекорд по данному показателю.

Бронзовыми призерами МИР – РПЛ стали футболисты московского "Локомотива". Команда со счетом 1:3 уступила московскому ЦСКА, набрав 53 очка.