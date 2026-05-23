"Акрон" и махачкалинское "Динамо" сохранили места в РПЛ

Тольяттинский "Акрон" и махачкалинское "Динамо" выступят в следующем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). Это стало известно по результатам ответных переходных матчей.

Махачкалинский клуб обыграл екатеринбургский "Урал". Игра завершилась со счетом 2:0. Голы забили Гамид Агаларов (39-я минута, с пенальти) и Хуссем Мрезиг (62). В первом матче "Динамо" победило со счетом 1:0.

Тольяттинский "Акрон", в свою очередь, проиграл волгоградскому "Ротору" со счетом 0:1, однако все равно вырвался вперед по итогам двух матчей. Первая игра завершилась со счетом 2:0. Сейчас же голом отличился Глеб Шильников на 49-й минуте.

Ранее петербургский "Зенит" обыграл "Ростов" со счетом 1:0 в гостевом матче 30-го тура Мир – Российской премьер-лиги (РПЛ) и выиграл чемпионат России в 11-й раз, установив рекорд по данному показателю.

Бронзовыми призерами МИР – РПЛ стали футболисты московского "Локомотива". Команда со счетом 1:3 уступила московскому ЦСКА, набрав 53 очка.

