Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 мая, 21:07

Спорт

"Акрон" и махачкалинское "Динамо" сохранили места в РПЛ

Фото: depositphotos/ArturVerkhovetskiy​

Тольяттинский "Акрон" и махачкалинское "Динамо" выступят в следующем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). Это стало известно по результатам ответных переходных матчей.

Махачкалинский клуб обыграл екатеринбургский "Урал". Игра завершилась со счетом 2:0. Голы забили Гамид Агаларов (39-я минута, с пенальти) и Хуссем Мрезиг (62). В первом матче "Динамо" победило со счетом 1:0.

Тольяттинский "Акрон", в свою очередь, проиграл волгоградскому "Ротору" со счетом 0:1, однако все равно вырвался вперед по итогам двух матчей. Первая игра завершилась со счетом 2:0. Сейчас же голом отличился Глеб Шильников на 49-й минуте.

Ранее петербургский "Зенит" обыграл "Ростов" со счетом 1:0 в гостевом матче 30-го тура Мир – Российской премьер-лиги (РПЛ) и выиграл чемпионат России в 11-й раз, установив рекорд по данному показателю.

Бронзовыми призерами МИР – РПЛ стали футболисты московского "Локомотива". Команда со счетом 1:3 уступила московскому ЦСКА, набрав 53 очка.

Читайте также


спорт

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика