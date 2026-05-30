Новый педколледж построят в ЛНР вместо атакованного ВСУ в Старобельске

Фото: MAX/"Леонид Пасечник"

Новый педагогический колледж планируется возвести в Старобельске вместо разрушенного в результате атаки ВСУ учебного учреждения. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"Будем строить новый. Конечно, будет колледж. Такой же педагогический колледж, где будем готовить учителей, которые дальше будут воспитывать наших детей, нашу детвору душевными, добрыми, порядочными, настоящими гражданами нашей страны, патриотами", – сказал он в интервью Марине Ким в эфире "Соловьев Live".

В ходе беседы Пасечник также процитировал слова Владимира Путина, согласно которым на поле брани сражаются не солдаты, а учителя и духовники. В этом контексте он назвал людей главной ценностью в жизни.

"И, конечно же, наше будущее – это наши дети. Вот как мы их воспитаем, так мы дальше и будем жить", – подытожил глава ЛНР.

ВСУ нанесли удар при помощи БПЛА по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ) 22 мая. В тот момент в здании находились 86 учащихся в возрасте от 14 до 18 лет, а также один сотрудник.

В результате украинской атаки погиб 21 ребенок, еще более 60 пострадали. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о теракте.

После этого МИД России рекомендовал иностранцам покинуть Киев, а местным жителям – не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры, так как Вооруженные силы России начнут наносить удары по предприятиям украинского ВПК в Киеве.

