29 мая, 05:29

Небензя поговоркой ответил на слова постпреда Украины о Старобельске

Фото: ТАСС/Денис Акишев

Постпред России при ООН Василий Небензя, комментируя выступление украинского коллеги Андрея Мельника на заседании Совета Безопасности, прибегнул к русской поговорке.

По его словам, реакция Мельника на трагедию в Старобельске выглядела так, будто "на воре и шапка горит". Небензя добавил, что не испытывает удовольствия, слушая высказывания постпреда Украины.

ВСУ нанесли удар при помощи БПЛА по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ) 22 мая. В тот момент в здании находились 86 учащихся в возрасте от 14 до 18 лет, а также один сотрудник.

В результате погиб 21 ребенок, еще более 60 детей пострадали. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о теракте.

