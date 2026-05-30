NYT: Трамп не уверен, что Вэнс подходит на роль его преемника

Американский лидер Дональд Трамп не определился с выбором своего преемника, но выразил сомнения относительно вице-президента США Джей Ди Вэнса. Об этом сообщает газета New York Times, ссылаясь на свои источники.

Инсайдеры раскрыли, что глава Белого дома регулярно интересуется мнением о Вэнсе и госсекретаре Марко Рубио. Например, в начале мая он даже спросил гостей на одном мероприятии, кто из них лучше подходит на пост президента. Тем не менее сам Трамп ясно дал понять, что не поддерживает ни одного из них.

Однако журналисты убеждены, что Вэнс является "по умолчанию фаворитом" на выдвижение от Республиканской партии и потенциальным преемником политического курса Трампа. Вместе с тем в материале подчеркивается, что его шансы во многом зависят от поддержки действующего лидера.

"Трамп, похоже, считает вопрос о своем преемнике нерешенным, что добавляет напряженности в его отношения с вице-президентом Джей Ди Вэнсом. В недавних беседах с помощниками и союзниками президент Трамп часто вставлял вопрос о своем вице-президенте: есть ли у Джей Ди Вэнса все необходимое, чтобы дойти до конца? Обычно он сам отвечает на свой вопрос: он не так уж и уверен", – говорится в статье.

Авторы публикации уточняют, что когда Трамп опрашивает своих сторонников о Вэнсе и Рубио, он часто сравнивает работу первого со своими достижениями. В частности, глава Штатов напоминает, что Вэнс не выигрывал сложные выборы без его поддержки, и обращает внимание на частые отпуски вице-президента. В этом контексте журналисты указали, что сам Трамп редко уходит на отдых.

Помимо этого, издание отмечает, что нынешний американский лидер, "всегда стремящийся создать нужное впечатление о президенте", акцентировал внимание еще на нескольких моментах, когда Вэнс мог показаться неподходящим для своей действующей должности. Например, президент часто вспоминал случай прошлой весной, когда Вэнс уронил трофей чемпионата штата Огайо по американскому футболу на Южной лужайке Белого дома.

Сами же журналисты также привели несколько примеров. В частности, на встречах Вэнс часто просматривает ленту в телефоне и использует социальные сети, чтобы отвечать на критику. В то же время Трамп активно публикует сообщения в Truth Social, но не тратит время на общение с интернет-пользователями.

Источники издания в этой связи утверждают, что глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс посоветовала Вэнсу ограничить использование соцсетей, считая, что это не соответствует его статусу. Однако союзники Трампа и Вэнса уверены, что вице-президент – лучший кандидат на роль преемника.

"Чтобы получить номинацию на выборах 2028 года, Вэнс должен сохранить хорошие отношения с Трампом", – подытожили авторы материала.

Ранее Трамп заявил, что выбор Вэнса и Рубио в качестве его преемников был бы "идеальным". Глава Белого дома также допустил, что Вэнс и Рубио могли бы составить "команду мечты" на выборах президента США 2028 года.

При этом Трамп подчеркнул, что это высказывание не означает официальной поддержки данных кандидатур, сами вице-президент и госсекретарь Штатов не заявляли о своих амбициях баллотироваться на пост президента.