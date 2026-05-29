Сценарист "Симпсонов" Дэн Грини раскрыл детали своей предвыборной программы в США

Сценарист культового мультсериала "Симпсоны" Дэн Грини объявил, что намерен баллотироваться в президенты США. Он также поделился тем, какому политическому курсу будет следовать в случае победы. Подробности – в материале Москвы 24.

Сценарист "Симпсонов" Дэн Грини сообщил в своих соцсетях о начале президентской кампании. Он намерен выдвинуть свою кандидатуру на выборах 2028 года.

В видеоролике Грини назвал себя "самопровозглашенным пророком" и предстал в соответствующем образе: он был одет в синюю мантию, голову украшал огромный серый парик и накладная борода. Это стало отсылкой к прозвищу "пророк", которое дали Грини в Сети и СМИ благодаря тому, что он "предсказал" в "Симпсонах" президентство Дональда Трампа.



Дэн Грини сценарист мультсериала "Симпсоны" Я баллотируюсь в президенты. Моя программа – Америка для всех. Давайте сделаем это.

По его мнению, правительство должно работать для всего населения, а не для избранных.

"Соединенные Штаты были основаны на трансцендентном понимании того, что все люди созданы равными. <...> Мы должны это восстановить", – заявил Грини.

Сценарист жестко раскритиковал нынешнюю власть в США. Он назвал представителей обеих ведущих партий "миллиардерами, карьеристами и трусами", которые "повернулись спиной к стране". Дэн также добавил, что они якобы пекутся только о собственной безопасности, деньгах и власти.

Будущий политик отметил, что в случае победы будет держаться курса, схожего с программами Авраама Линкольна и Теодора Рузвельта. Он назвал себя "прогрессивным республиканцем".

Подписчики в комментариях разделились. Одни отметили, что отдали бы за него свой голос, другие восприняли новость с долей скепсиса.

"Надеюсь, вы выиграете", "вперед, Дэн! Здравый смысл и ценности! Спасите нашу демократию!", "Дэн – наш человек. Восстановите нашу страну", "почему республиканец? Почему не независимый?", "больше нет прогрессивных республиканцев, теперь все республиканцы – это пособники Трампа", "я большая поклонница "Симпсонов", но как насчет того, чтобы попробовать кого-то, кто квалифицирован для президентства?", "думаю, ты хороший парень, но твой выбор пойти от республиканцев не поможет тебе выиграть", – отметили комментаторы.

К слову, помимо президентства Трампа, создателям мультсериала приписывают и другие предсказания. В эпизоде "Свадьба Лизы" в 1995-м Лиза разговаривала с Мардж по видеосвязи, а на руке одного из второстепенных персонажей фанаты заметили смарт-часы. Они несколько отличались от современных гаджетов, однако набор функций превосходил стандартные опции тех лет.

В одном из эпизодов 10 сезона мультсериала, который выходил в 1998–1999 годах, был показан логотип компании 20th Century Fox, внизу было подписано, что она является подразделением Disney. Весной 2019-го соответствующая сделка действительно была завершена, ее сумма составила более 70 миллиардов долларов.

Дэну Грини 61 год. Он работал над сценариями "Симпсонов" с 7-го по 11-й сезон. Помимо этого, он участвовал в написании сценариев к сериалу "Офис". Кроме того, сам Грини заявил в ролике, что у него есть юридическое образование, он также сдал экзамен на адвоката.

В свою очередь, политолог-американист Малек Дудаков считает, что Грини решил баллотироваться в президенты лишь из-за финансовой выгоды, сообщает News.ru.





Малек Дудаков политолог-американист Конечно, он попытается создать шумиху и медийный хайп вокруг своей предвыборной кампании, а потом на этом заработать денег, как это часто происходит и практикуется в американской политике. Либо просто написать книгу мемуаров и, опять же, заработать на этом деньги.

Эксперт отметил, что у Дэна Грини нет никаких реальных шансов на победу.

Грини – один из первых кандидатов, который публично заявил о намерении участвовать в борьбе за кресло президента США 7 ноября 2028-го. Нынешний руководитель страны Дональд Трамп не сможет баллотироваться снова – американское законодательство запрещает занимать пост более двух сроков.

По данным СМИ, Трамп уже обсуждал возможного преемника, однако не говорил об этом официально.

"Кто бы ни получил эту должность, он будет очень важной фигурой. Но если вы выберете неправильного человека, случится катастрофа", – заявил Трамп в интервью журналу Fortune в мае.

Основными кандидатами называют вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио.