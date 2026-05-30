30 мая, 17:14

Политика

Власти РФ организуют семинары по русскому языку для сотрудников СМИ

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Власти России планируют организовать серию онлайн-семинаров для сотрудников СМИ по сложным вопросам русского языка. Это следует из правительственного документа, который приводит ТАСС.

Обучающие занятия будут направлены на повышение грамотности в области орфоэпии, орфографии, пунктуации и стилистики современного русского литературного языка. Это позволит журналистам правильно использовать язык в качестве государственного в СМИ и социальных сетях.

Ответственным за выполнение этой задачи назначено Министерство просвещения, а соисполнителями выступят высшие учебные заведения. Ежегодно они должны будут отчитываться о проделанной работе правительству до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом.

Ранее кабмин утвердил меры по реализации основ государственной языковой политики, включая продвижение и укрепление позиций русского языка в мире.

В список инициатив вошли создание электронных образовательных ресурсов для обучения иностранцев русскому языку, перевод детской литературы на русском языке на языки стран ближнего зарубежья и детских книг народов мира на русский язык, а также предоставление свободного доступа для читателей из стран СНГ к электронным ресурсам Российской государственной библиотеки.

политикаобщество

