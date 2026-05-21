Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 мая, 00:55

Политика

Трамп допустил, что может стать новым премьером Израиля

Фото: whitehouse.gov

Американский президент Дональд Трамп допустил, что может попробовать баллотироваться на должность премьер-министра Израиля по окончании своего нынешнего срока. Об этом он сообщил во время общения с журналистами.

По словам Трампа, его рейтинг в Израиле составляет 99%, в связи с чем он может попробовать избраться на пост премьера.

Между тем рейтинг одобрения Трампа в США снизился до 35%. Таким обарзом, его рейтинг упал на один процентный пункт по сравнению с результатами аналогичного опроса в начале мая.

Среди республиканцев рейтинг неодобрения главы Белого дома составил 21%, тогда как в начале президентства Трампа этот показатель составлял 5%.

Ранее Трамп заявил, что выбор вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио в качестве его преемников был бы "идеальным". Он также допустил, что Вэнс и Рубио могли бы составить "команду мечты" на выборах президента США 2028 года.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика