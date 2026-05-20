Трампа, его семью и бизнес освободили от любых налоговых претензий

Фото: Getty Images/Heather Diehl

Американские власти освободили президента США Дональда Трампа, его семью и их бизнес от любых налоговых претензий и проверок. Такое решение принято в рамках урегулирования претензий самого политика к налоговой службе страны. Об этом говорится в документе, с которым ознакомилось РИА Новости.

"Соединенные Штаты… настоящим навсегда лишаются права на судебное преследование и предъявление любых претензий", – написано в приложении к соглашению.

Документ завизирован исполняющим обязанности генпрокурора Соединенных Штатов Тоддом Бланшем. Договоренностей удалось достигнуть в рамках судебного процесса, который инициировал сам Трамп против налоговой службы. Это произошло после утечки деклараций американского лидера. Теперь политик, в свою очередь, отзовет иск к ведомству на 10 миллиардов долларов.

Минюст США в рамках соглашения заявил о создании фонда по борьбе со злоупотреблением властью. Бюджет составит 1,776 миллиарда долларов. Деньги будут уходить на выплаты компенсаций людям, которые пострадали от неправомерных действий со стороны администрации бывшего американского президента Джо Байдена.

Ранее стало известно о падении рейтинга одобрения Трампа. Уровень доверия к нему снизился до 35%. Такие данные специалисты получили в результате опроса социологической компании Ipsos и агентства Reuters. Сбор данных проводился с 15 по 18 мая. В исследовании приняли участие 1 200 американцев.