20 мая, 12:08

Мэр Москвы

Сергей Собянин принял участие в параде кадет "Не прервется связь поколений"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин, министр просвещения РФ Сергей Кравцов и патриарх Московский и всея Руси Кирилл приняли участие в параде кадетского движения Москвы, посвященном 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Мероприятие прошло на территории комплекса "Поклонная гора" рядом с Музеем Победы.

"Поздравляю вас с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Здесь, на Поклонной горе, мы особенно чувствуем величие подвига нашего народа и вспоминаем ту огромную цену, которую пришлось заплатить за победу над фашистами Германии", – сказал мэр столицы перед началом торжественного марша.

По словам Собянина, чувство подвига разделяют правнуки тех, кто отстоял Москву, освободил страну от оккупантов и взял Берлин. Кроме того, кадеты хорошо знают историю РФ и мечтают вписать в нее свои имена. Кадеты также отличаются целеустремленностью, высокими достижениями в учебе, спорте, творчестве, отметил он.

"Вы – патриоты нашей страны и упорно готовите себя к благородному и важному делу – служению Отечеству и народу. Пусть все у вас получится, друзья. Пусть в ваших сердцах всегда горит огонь кадетского братства. Пусть никогда не прерывается связь поколений народа-победителя", – добавил мэр.

В ходе мероприятия Собянин также вручил благодарственное письмо столичной школе № 1770 за верность традициям кадетского движения Москвы.

В то же время Кравцов отметил, что парад кадетского движения стал важной частью сохранения исторической памяти и символом преемственности поколений. Он указал, что в кадетских корпусах, школах и классах по всей стране обучаются порядка миллиона ребят.

"Пусть господь хранит Россию, родину нашу, первопрестольный град наш Москву, и народ наш, и особенно молодежь, которой придется еще многое сделать для дальнейшего процветания жизни нашей любимой страны, нашей родины России", – обратился к кадетам с приветственным словом патриарх Кирилл.

Парад завершился возложением цветов к Вечному огню на Поклонной горе. По данным пресс-службы мэра и правительства Москвы, в параде приняли участие 52 парадных расчета, то есть более 3 500 кадет. В марше принимали участие учащиеся Москвы, Cанкт-Петербурга, Ижевска, Луганска, Перми и белорусских городов.

Всего на торжественном мероприятии было 7 000 человек, включая ветеранов боевых действий, участников СВО, представителей законодательной и исполнительной власти, силовых ведомств и общественных организаций, педагогов, родителей и учащихся школ.

Ранее на площадке школы № 1391 в районе Бекасово прошел четвертый ежегодный фестиваль "Кадетская весна". Участников мероприятия поприветствовал Герой России, депутат Госдумы, член фракции "Единая Россия" Дмитрий Саблин. Фестиваль продолжился традиционным парадом, после которого кадеты исполнили вальс.

мэр Москвыобществогород

