Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 мая, 12:45

Происшествия

Состояние трех пострадавших при ЧП в школе Севастополя оценивается как тяжелое

Фото: телеграм-канал "112"

Состояние трех пострадавших при обрушении балкона в школе № 13, расположенной в севастопольском поселке Кача, оценивается как тяжелое. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем канале МАХ.

Глава города уточнил число получивших ранения – девять 17-летних выпускников, среди которых шесть юношей и три девушки. Из них шесть находятся в состоянии средней степени тяжести.

"Все ребята находятся в больнице, врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь", – заверил Развожаев.

Он также добавил, что в настоящее время на месте происшествия продолжают работать правоохранительные органы для выяснения причин ЧП.

Обрушение балкона в учебном заведении Севастополя произошло 20 мая. Дети вышли на пристройку на втором этаже, чтобы сделать фотографии. В результате конструкция рухнула.

По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело. Проверку начала и региональная прокуратура. В ходе предварительного расследования выяснилось, что в прошлом году данное образовательное учреждение было введено в эксплуатацию после капремонта.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Нужно ли мужчинам присутствовать на родах?

Поддержка во время родов и наблюдение за физиологическими процессами – это разные вещи

Шок из-за родов – это не особенность психики мужчин

Читать
закрыть

Накроет ли мир новая разрушительная пандемия?

Нынешняя вспышка хантавируса – одна из самых масштабных за последние годы

Сейчас ведется активное наблюдение за птичьим гриппом и вирусом SARS CoV 2

Читать
закрыть

Зачем нужны учебники по физкультуре в российских школах?

Программа направлена на укрепление физического здоровья и формирование характера

Эксперты уверены: многие школьники и их родители относятся к предмету поверхностно

Читать
закрыть

Как найти комфортную подработку?

Важно оценивать, насколько деятельность окупает вложенные ресурсы

Стоит выбирать направления, которые помогают развивать полезные навыки на будущее

Читать
закрыть

Могут ли пенсионеры избавить рынок труда от дефицита кадров?

Пенсионеры гораздо более ответственные и высококвалифицированные специалисты

Чтобы такие граждане вышли на рынок, предлагаемые вакансии должны быть комфортными

Читать
закрыть

Нужно ли снижать возраст вступления в брак в РФ?

Социальное государство заботится о том, чтобы дети имели возможность получить образование

Эксперты уверены: более ранний брак не гарантирует устойчивости отношений

Читать
закрыть

Что стоит за заявлениями о нападении на Калининград?

Эксперты уверены: это акт отчаяния, который имеет форму агрессии

Читать
закрыть

Что ждет строительный рынок в 2026 году?

Отрасль находится не в самом критическом положении, но сталкивается со сложностями

Есть вероятность, что какое-то число строительных компаний уйдет с рынка в этом году

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика