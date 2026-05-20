20 мая, 11:31

РСТ: турпоток из РФ в КНР благодаря безвизу может вырасти до 40%

Фото: 123RF.com/jejim

Туристический поток из России в Китай в 2026 году может вырасти на 30–40% на фоне решения китайской стороны продлить безвизовый режим для россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя комитета по международной деятельности Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергея Войтовича.

"Это создаст дополнительные стимулы для роста поездок", – указал эксперт и добавил, что въездной турпоток из КНР в РФ в текущем году может вырасти на 20–25%.

Эффективность введения безвизового режима с Китаем подтверждается текущей динамикой роста турпотока, указал руководитель PR-отдела одного из туроператоров Андрей Подколзин. По словам специалиста, с 2024 по 2025 год зафиксирован трехкратный рост туристического потока в КНР.

"На 2026 год мы ожидаем дополнительного роста не менее чем на 45–50% относительно показателей 2025 года", – отметил он.

При этом ключевыми моментами для роста потока туристов станут уверенность путешественников в стабильности правил въезда, возможность планировать поездки на дальний срок, а также расширение географии полетов и маршрутов в Китае.

Ранее КНР решила продлить безвизовый режим для россиян до 31 декабря 2027 года. Граждане России с обычными заграничными паспортами могут попасть в Китай без визы на срок не более 30 дней.

Владимир Путин указывал, что за счет безвизового режима между двумя странами растут встречные туристические потоки. Как рассказал глава государства, в прошлом году Китай посетили свыше 2 миллионов россиян, а Россию – более 1 миллиона китайских граждан.

